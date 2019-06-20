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20.06.19 18:45

Клімкін завив, що не балотуватиметься в Раду через відсутність команди однодумців

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що не балотуватиметься до Верховної Ради через відсутність команди однодумців.

Клімкін завив, що не балотуватиметься в Раду через відсутність команди однодумців

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Фейсбуці.

"Чому я не пішов у Раду? Все дуже просто: команди однодумців не знайшов. Чи то проблема в мені, чи то в існуючих командах. Може, я занадто правильний, хто зна. Може, й ні. А ідея іти по мажоритарці (там, де, власне, я живу), яка мені здавалася досить симпатичною, закінчилася б тим, що я б опинився в Раді, в якій вже все поділено і вирішено. Хотілося більшого. І так, щоб людям в очі потім дивитися було не соромно", - написав Клімкін.

Глава МЗС додав, що після завершення каденції міністра працюватиме над втіленням нових ідей.

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