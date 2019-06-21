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21.06.19 00:08

Слідчого прокуратури Київської області разом із посередником затримали на хабарі 5 тис. дол., - ДБР. ФОТОрепортаж

Правоохоронці під час одержання хабара затримали слідчого прокуратури Київської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДБР.

Слідчого прокуратури Київської області разом із посередником затримали на хабарі 5 тис. дол., - ДБР 01

За попередньою інформацією, слідчий разом із посередником вимагали хабар в сумі 5 тис. доларів США у потерпілого за активізацію досудового розслідування у кримінальному провадженні та передачу на відповідальне зберігання його викраденого транспортного засобу Volkswagen Multivan.

Слідчого прокуратури Київської області разом із посередником затримали на хабарі 5 тис. дол., - ДБР 02

Під час одеожання другої частини хабара в сумі 3 тис доларів слідчого і посередника затримали на підставі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Слідчого прокуратури Київської області разом із посередником затримали на хабарі 5 тис. дол., - ДБР 03

Слідчого прокуратури Київської області разом із посередником затримали на хабарі 5 тис. дол., - ДБР 04

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Вирішується питання про повідомлення підозри затриманим за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі, яка займає відповідальне становище). Хабарникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 4 до 8 років.

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