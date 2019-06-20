У старих версіях Windows виявлено ​​уразливість, поліція попереджає про можливість нової масштабної кібератаки

Схожу вразливість раніше використовували при вчиненні атак WannaCry і NotPetya, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації ГУ Нацполіції.

"Виявлена ​​уразливість, яка має умовну назву BlueKeep, дозволяє зловмисникові не лише мати доступ до одного комп'ютера, а й отримати контроль над усіма іншими пристроями в мережі, які мають цю вразливість", - сказано в повідомленні.

Теоретично, завдяки цій уразливості можуть бути атаковані мільйони персональних комп'ютерів.

Microsoft вже випустила оновлення для операційних систем, які більше не підтримуються офіційно, включаючи Windows Vista, Windows XP і Windows Server 2003, підкреслили в кіберполіції.

Щоб не допустити чергової масової атаки, кіберполіція радить користувачам старих версій операційної системи Windows оновити систему.

"Нехтування такими діями може призвести до витоку особистої інформації, що міститься на персональному комп'ютері, а в бізнесі - до великих матеріальних втрат", - підсумували в поліції.

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