Нардеп Лещенко йде в мажоритарному окрузі в Києві на Подолі

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє theБабель.
"З Подільським районом пов'язане моє життя з дитинства, тут я виріс, ходив до школи. Тут обираю свого депутата, і цього разу висуваю свою кандидатуру на роль представника району в парламенті", - заявив Лещенко.
За словами нардепа, у нього є досвід "успішного вирішення проблем і захисту Подолу від забудов, закриття лікарень".
"Ми регулярно проводили зустрічі жителів району з мером Кличком. Я знаю проблемні місця, і впродовж двох років реагую на звернення громадян, щоб поліпшити їхнє життя і захистити їхні інтереси", - сказав Лещенко.