Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
20.06.19 21:00

Нардеп Лещенко йде в мажоритарному окрузі в Києві на Подолі

Народний депутат Сергій Лещенко подав документи в ЦВК для реєстрації кандидатом у депутати по 220-му округу в Києві на Подолі.

Нардеп Лещенко йде в мажоритарному окрузі в Києві на Подолі

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє theБабель.

"З Подільським районом пов'язане моє життя з дитинства, тут я виріс, ходив до школи. Тут обираю свого депутата, і цього разу висуваю свою кандидатуру на роль представника району в парламенті", - заявив Лещенко.

За словами нардепа, у нього є досвід "успішного вирішення проблем і захисту Подолу від забудов, закриття лікарень".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Не хочу бігати по партіях". Лещенко розмірковує про самовисування за мажоритаркою в Києві

"Ми регулярно проводили зустрічі жителів району з мером Кличком. Я знаю проблемні місця, і впродовж двох років реагую на звернення громадян, щоб поліпшити їхнє життя і захистити їхні інтереси", - сказав Лещенко.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100