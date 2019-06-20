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20.06.19 20:48

"Незалежність, неупередженість і відданість духу Конституції", - представник президента Веніславський про рішення Конституційного Суду

Представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський прокоментував рішення інституції про відповідність Конституції указу президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту і проведення дострокових виборів.

"Незалежність, неупередженість і відданість духу Конституції", - представник президента Веніславський про рішення Конституційного Суду

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт глави держави.

"При підготовці указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України юридична правота всіх положень була вивірена максимально ретельно і сумнівів щодо неконституційності указу в цілому чи окремих його положень у нас не було. І Конституційний Суд своїм рішенням лише підтвердив обґрунтованість нашої юридичної позиції", – заявив Веніславський.

Представник Президента в КС додав, що Конституційний Суд своїм рішенням продемонстрував незалежність, неупередженість та відданість духу Конституції і ідеї верховенства права.

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Таким чином, зазначив Федір Веніславський, позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня, як і зазначено в указі Президента.

У четвер, 20 червня Конституційний Суд України визнав указ Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і призначення дострокових виборів таким, що відповідає Конституції.

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