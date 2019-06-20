"Незалежність, неупередженість і відданість духу Конституції", - представник президента Веніславський про рішення Конституційного Суду

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт глави держави.

"При підготовці указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України юридична правота всіх положень була вивірена максимально ретельно і сумнівів щодо неконституційності указу в цілому чи окремих його положень у нас не було. І Конституційний Суд своїм рішенням лише підтвердив обґрунтованість нашої юридичної позиції", – заявив Веніславський.

Представник Президента в КС додав, що Конституційний Суд своїм рішенням продемонстрував незалежність, неупередженість та відданість духу Конституції і ідеї верховенства права.

Читайте також: В майбутнє закладена бомба для наступного парламенту і для діючого президента, - Яценюк про рішення КС

Таким чином, зазначив Федір Веніславський, позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня, як і зазначено в указі Президента.

У четвер, 20 червня Конституційний Суд України визнав указ Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і призначення дострокових виборів таким, що відповідає Конституції.