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20.06.19 20:53

1 українського воїна поранено, 1 дістав бойову травму, найманці РФ застосували міномети біля Травневого, Майорська, Новолуганська і Новозванівки, - прес-центр ОС

Від початку доби ворог 7 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі. Збройні формування РФ обстрілювали позиції підрозділів ЗСУ із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм, а також із гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

1 українського воїна поранено, 1 дістав бойову травму, найманці РФ застосували міномети біля Травневого, Майорська, Новолуганська і Новозванівки, - прес-центр ОС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 2 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил, із них:

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник 5 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

Внаслідок ворожих обстрілів 1 український військовослужбовець поранений, ще один - дістав бойову травму. На обстріл з боку збройних формувань РФ наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.

19 червня найманці РФ 24 рази порушили режим припинення вогню. Противник відкривав вогонь по наших захисниках із гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Факти порушень режиму тиші зафіксовано поблизу населених пунктів Новотроїцьке, Лебединське, Піски, Мар'їнка, Водяне, Павлопіль, Богданівка, Гнутове, Луганське, Зайцеве, Попасна, Кримськ, Світлодарськ, Новотошківське і Південне.

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19 червня представники Національної поліції України та Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил розкрили 10 крадіжок, 1 грабіж, 11 фактів зберігання наркотичних речовин, 7 фактів пов'язаних з незаконним поводженням зі зброєю і боєприпасами.

За підозрою в участі в складі збройних формувань РФ затримано й передано до правоохоронних органів 8 осіб. Виявлено 29 адміністративних правопорушень.

Вчора через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхало майже 22 тис. осіб i 2 500 транспортних засобів. Близько 23 тис. осіб і 2 600 транспортних засобів перетнули лінію розмежування в зворотному напрямку. 38 особам було відмовлено у пропуску через лінію розмежування.

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