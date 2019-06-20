Посольство США закликало ретельно розслідувати вбивство черкаського журналіста Комарова

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному твіттері посольства.

"Ми глибоко засмучені звісткою про смерть черкаського журналіста Вадима Комарова, і ми солідарні з українським народом в очікуванні ретельного, прозорого розслідування нападу на нього", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, черкаський журналіст Вадим Комаров помер у ніч на четвер 20 червня. Він перебував у комі 46 днів після жорстокого побиття 4 травня.

Поліція Черкаської області заявила, що відпрацьовує три основні версії вбивства Комарова, але особу нападника не встановила.