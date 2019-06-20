Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
20.06.19 21:34

Посольство США закликало ретельно розслідувати вбивство черкаського журналіста Комарова

Посольство США в Україні закликало до ретельного розслідування вбивства черкаського журналіста Вадима Комарова.

Посольство США закликало ретельно розслідувати вбивство черкаського журналіста Комарова

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному твіттері посольства.

"Ми глибоко засмучені звісткою про смерть черкаського журналіста Вадима Комарова, і ми солідарні з українським народом в очікуванні ретельного, прозорого розслідування нападу на нього", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також: Бейсболка, берці, широкий крок: фоторобот і прикмети ймовірного нападника на журналіста Комарова. ФОТО

Як повідомлялося, черкаський журналіст Вадим Комаров помер у ніч на четвер 20 червня. Він перебував у комі 46 днів після жорстокого побиття 4 травня.

Поліція Черкаської області заявила, що відпрацьовує три основні версії вбивства Комарова, але особу нападника не встановила.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100