Двох військових у Литві засудили за шпигунство на користь Росії

Вирок виніс окружний суд у Шауляе, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Імена засуджених не називаються. Відомо, що один із них 1961 року народження, інший - 1966 року. Під час обшуків у них знайшли близько шести з половиною тисяч євро.

За даними слідчих, засуджені за гроші впродовж останніх 5 років передавали інформацію іноземній розвідці. Під час досудового розслідування з'ясувалося, що дані стосувалися литовської військової авіабази і включали копії службових документів, зокрема розпорядження командування, а також схеми службових приміщень і плани об'єктів військового аеропорту.

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Їх затримали в грудні 2017 року. До цього шпигуни встигли понад 35 разів зустрітися з російськими розвідниками в самій Росії та інших країнах, щоб передати їм документи.

Засідання суду проходило в закритому режимі. Обоє засуджених раніше визнали свою провину.

В останні роки в Литві неодноразово фіксувалися випадки шпигунства на користь Росії. У квітні було засуджено до семи років ув'язнення жителя Клайпеди за шпигунство на користь Росії. У березні 2016 року громадянина Литви засудили до 12 років позбавлення волі за передачу інформації російським спецслужбам. У 2015 році за підозрою в шпигунстві було арештовано відразу кількох осіб, у тому числі громадян Росії.