У зв'язку з рішеннями "собору" Філарета 24 червня збереться синод Православної церкви України

Про це на брифінгу в Києві заявив архієпископ ПЦУ Євстратій (Зоря), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Lb.ua.

"Відбулося відокремлення невеликої частини тих, хто належав до єдиної помісної Української православної церкви в нову структуру, яка для того, щоб підтвердити свої можливості і повноваження, привласнює собі історичну назву УПЦ Київського патріархату, але такою не є і бути не може", - наголосив він.

За словами архієпископа, остаточне рішення з приводу почесного патріарха Філарета (Денисенка), архієпископа Білгородського і Обоянського Іоасафа (Шибаєва) і єпископа Валуйського Петра (Москальова) та інших учасників зборів УПЦ КП буде прийнято на синоді.

Засідання синоду відбудеться у Михайлівському Золотоверхому соборі у Києві.

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Євстратій закликав не називати подію розколом.

"Розкол відбувається, коли церква розділяється через важливі догматичні чи канонічні питання. А коли три архієреї, два з яких представляють одну єпархію в Росії з шістьма парафіями, збирають збори, де бере участь 200 осіб, але реально їх було менше, то це відокремлення, а не поділ чи розкол", - пояснив він.

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Карати Філарета в ПЦУ не збираються.

Архієпископ додав, що санкцій чи покарань стосовно учасників собору не буде, проте у почесного патріарха Філарета не буде жодних повноважень в рамках Православної церкви України.

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії з участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

20 червня почесний патріарх Філарет провів у Володимирському соборі збори, які він називає "Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату". Його учасники скасували постанову архієрейського собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ-КП.