Путін визнав, що в Сирії діють російські найманці

Про це Володимир Путін сказав, відповідаючи на запитання кореспондента російської служби "Бі-бі-сі" про те, чому Росія не визнає загибель у Сирії найманців із ПВК "Вагнера", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Що стосується приватних охоронних компаній, під егідою яких діють люди, про яких ви згадали, вони там справді присутні, - відповів Путін. - Це не держава російська. І вони не є учасниками бойових дій, на жаль чи на щастя".

За його словами, в Сирії серед іншого вирішуються питання, пов'язані з видобутком нафти, освоєнням родовищ.

"Звичайно, ми визнаємо, що, навіть вирішуючи ці народно-господарські питання, люди ризикують життям, це теж внесок у боротьбу з тероризмом. Відбивають ці родовища у кого? В "іділовців". Але це не російська держава і не російська армія. Тому ми тут нічого не коментуємо", - сказав Путін.

Робота приватних військових компаній у Росії законодавчо не врегульована, а діяльність їхніх бійців формально підпадає під статтю кримінального кодексу "Найманство". Відсутність "ПВК Вагнера" ​​в реєстрі юридичних осіб дозволяє не визнавати втрати, які це формування несе під час виконання бойових завдань у Сирії та інших "гарячих точках". ЗМІ називають Євгена Пригожина, з іменем якого пов'язують "ПВК Вагнера", "кухарем Путіна".

Російські ветеранські організації вимагали визнати відправку бійців ПВК в Сирію і надати легальний правовий статус діяльності приватних військових компаній.

Росія почала військову операцію в Сирії у вересні 2015 року. Міністерство оборони нерідко замовчує про втрати серед російських військовослужбовців на території Сирії. Оборонне відомство востаннє офіційно визнавало втрати Росії в Сирії в березні 2019 року. Тоді в міністерстві повідомили про загибель трьох військовослужбовців напередодні 23 лютого.

Всього від початку операції в Сирії у вересні 2015 року, міністерство оборони Росії визнало загибель там 108 військовослужбовців. 41 військовий загинув у перші два роки операції, поки в грудні 2017 року Володимир Путін не оголосив про виведення "значної частини" військового контингенту, пояснивши це рішення розгромом "найбільш боєздатного угруповання міжнародних терористів". За півтора року, що минули від цього моменту, міністерство оборони визнало загибель ще 70 осіб.

При цьому у вересні 2018 року голова комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Віктор Бондарєв заявляв, що за три роки операції в Сирії загинуло 112 російських військових.