Зеленський оголосив конкурс на посаду керівника Державного управління справами

Відповідне розпорядження опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідно до частини другої статті 23 Закону України "Про державну службу": оголосити конкурс на зайняття вакантної посади керівника Державного управління справами", - йдеться в документі.

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Одна з вимог до кандидата - досвід роботи на посадах державної служби категорії "А" чи "Б" або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування або досвід роботи на керівних посадах у сферах управління об'єктами державної власності, управління публічними фінансами - не менше трьох років.

Пропонована зарплата у цій вакансії - 30 тис.грн + надбавки за ранг держслужбовця й інтенсивність роботи

Нагадуємо, Зеленський 11 червня звільнив з посади керівника Державного управління справами Івана Куцика і призначив т.в.о. Сергія Борзова.