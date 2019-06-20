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20.06.19 22:07

Зеленський оголосив конкурс на посаду керівника Державного управління справами

Президент України Володимир Зеленський оголосив конкурс на зайняття вакантної посади керівника Державного управління справами.

Зеленський оголосив конкурс на посаду керівника Державного управління справами

Відповідне розпорядження опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідно до частини другої статті 23 Закону України "Про державну службу": оголосити конкурс на зайняття вакантної посади керівника Державного управління справами", - йдеться в документі.

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Одна з вимог до кандидата - досвід роботи на посадах державної служби категорії "А" чи "Б" або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування або досвід роботи на керівних посадах у сферах управління об'єктами державної власності, управління публічними фінансами - не менше трьох років.

Пропонована зарплата у цій вакансії - 30 тис.грн + надбавки за ранг держслужбовця й інтенсивність роботи

Нагадуємо, Зеленський 11 червня звільнив з посади керівника Державного управління справами Івана Куцика і призначив т.в.о. Сергія Борзова.

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