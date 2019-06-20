Забезпечити консенсус щодо російських санкцій дедалі складніше. Присвятив цьому останні місяці президентства, - Порошенко

Про це політик повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдячний президенту ДональдуТуску, президенту Жану-Клоду Юнкеру, лідерам Франції і ФРН, а також всім нашим європейським союзникам за об'єктивну і справедливу оцінку руйнівної й агресивної політики Кремля на Донбасі, в Криму і в Азовському морі.

Забезпечити консенсус із цього питання стає дедалі важче і я свідомо присвятив його рішенням останні місяці своєї президентської каденції, відвідуючи Брюссель, Берлін та інші європейські столиці. Хоча Путін продовжує хизуватися нібито неефективністю санкцій, їхнє зняття - заповітна мрія Кремля, і російська дипломатія брехнею, шантажем і підкупом намагається підірвати єдність і солідарність Європи з Україною", - написав Порошенко.

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Він зазначив, що наступним полем бою щодо продовження санкцій проти РФ, буде саміт "двадцятки" в Осаці.

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