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20.06.19 23:39

Забезпечити консенсус щодо російських санкцій дедалі складніше. Присвятив цьому останні місяці президентства, - Порошенко

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко вітає одностайне рішення лідерів Європейського Союзу продовжити на півроку економічні санкції щодо Росії за її триваючу агресію проти України.

Забезпечити консенсус щодо російських санкцій дедалі складніше. Присвятив цьому останні місяці президентства, - Порошенко

Про це політик повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдячний президенту ДональдуТуску, президенту Жану-Клоду Юнкеру, лідерам Франції і ФРН, а також всім нашим європейським союзникам за об'єктивну і справедливу оцінку руйнівної й агресивної політики Кремля на Донбасі, в Криму і в Азовському морі.

Забезпечити консенсус із цього питання стає дедалі важче і я свідомо присвятив його рішенням останні місяці своєї президентської каденції, відвідуючи Брюссель, Берлін та інші європейські столиці. Хоча Путін продовжує хизуватися нібито неефективністю санкцій, їхнє зняття - заповітна мрія Кремля, і російська дипломатія брехнею, шантажем і підкупом намагається підірвати єдність і солідарність Європи з Україною", - написав Порошенко.

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Він зазначив, що наступним полем бою щодо продовження санкцій проти РФ, буде саміт "двадцятки" в Осаці.

Забезпечити консенсус щодо російських санкцій дедалі складніше. Присвятив цьому останні місяці президентства, - Порошенко 01

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