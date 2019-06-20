Ректор КНУ Губерський скасував наказ про прийняття Портнова на роботу. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це написала в Фейсбуці ексзаступниця міністра освіти Інна Совсун.

Вона зазначила: "Ректор Університету Шевченка Леонід Губерський щойно на зустрічі зі студентами пообіцяв скасувати наказ про призначення Портнова професором в КНУ".

Пізніше він підписав такий наказ

Після цього студенти залишили будівлю університету.

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Нагадаємо, що раніше стало відомо про те, що ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Леонід Губерський взяв на роботу ексзаступника глави Адміністрації Президента Януковича Андрія Портнова на посаду професора кафедри конституційного права юридичного факультету.

Студенти пообіцяли відреагувати на це.

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Увечері 20 червня під стінами центрального корпусу КНУ відбулася акція.

Після чого студенти зайшли в приміщення і залишилися чекати ректора.