Основна версія загибелі Тимчука - самогубство, - прокуратура

Про це "Громадському" заявила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець, інформує Цензор.НЕТ.

"Виходячи зі свідчень близьких осіб, слідство має інформацію про те, що останнім часом загиблий був у депресивному стані, а в останній тиждень взагалі не виходив із дому, як і в день смерті", - розповіла вона.

Прес-секретар прокуратури Києва також зазначила, що в рамках слідства буде призначено низку судових експертиз, зокрема, судово-медична, балістична та інші.

"Крім того, ми очікуємо письмовий висновок експертів, які сьогодні провели комплексне дослідження тіла загиблого", - зазначила Максимець.

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У день смерті, 19 червня, в квартирі Тимчука провели огляд, вилучили речові докази - пістолет, магазин із патронами, гільзу.

"Були відібрані змиви з рук, частин тіла, одягу загиблого і жінки, яка була в приміщенні - на предмет виявлення слідів порохових газів", - розповіли в прокуратурі.

Максимець підтвердила, що в квартирі було двоє людей - "загиблий і жінка, це встановлено з камер відеоспостереження - в коридорі на вході в квартиру. Інших осіб у квартирі не було".

Нагадаємо, в Києві в середу, 19 червня, знайдено мертвим координатора групи "Інформаційний спротив" (ІС), народний депутат фракції "Народний фронт" Дмитро Тимчук.

За фактом загибелі Тимчука розпочато кримінальне провадження. Поліцейські розглядають кілька робочих версій.

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