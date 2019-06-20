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20.06.19 23:09

На Буковині прикордонник після конфлікту вдарив офіцера ножем у спину, - ДБР

В результаті конфлікту між двома прикордонниками Чернівецького прикордонного загону один із них отримав ножове поранення.

На Буковині прикордонник після конфлікту вдарив офіцера ножем у спину, - ДБР

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДБР.

"За попередньою інформацією, в результаті конфлікту прикордонник вдарив ножем у спину офіцера. Останній дістав поранення, що має ознаки тяжкого тілесного ушкодження. Зараз потерпілий перебуває в лікарні", - йдеться в повідомленні.

Військовослужбовця затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому готують повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 405 Кримінального Кодексу України (Погроза або насильство щодо начальника).

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У разі доведення провини, прикордоннику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

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