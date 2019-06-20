Напади на журналістів в Україні відбуваються в атмосфері безкарності, - Міятович

Про це комісарка Ради Європи Дуня Міятович заявила, коментуючи вбивство черкаського журналіста Вадима Комарова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

"Я у глибокій скорботі через убивство журналіста-розслідувача Вадима Комарова внаслідок важких травм голови, які він отримав у травні після нападу невідомих осіб", — сказала вона.

Міятович наголосила, що в Україні занадто часто розслідування вбивств журналістів є неефективними.

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"Це сприяло створенню атмосфери безкарності, яка підготувала ґрунт для подальших нападів на журналістів, особливо тих, хто намагається виділити темні кути, в яких перетинаються корупція, злочинність і політика. Тому я наполегливо закликаю українську владу краще розібратися і покарати найманих убивць, а також встановити мотив тих, хто міг замовити напад", — йдеться в заяві.

Як повідомлялося, черкаський журналіст Вадим Комаров помер у ніч на четвер 20 червня. Він перебував у комі 46 днів після жорстокого побиття. Напад на журналіста стався в суботу, 4 травня, близько 9 ранку.

Поліція Черкаської області заявила, що відпрацьовує три основні версії вбивства Комарова, але особу нападника не встановила.

5 травня кримінальне провадження за фактом нападу на черкаського журналіста Вадима Комарова перекваліфіковано зі статті "Умисне тяжке тілесне ушкодження" на статтю "Замах на умисне вбивство".