Євросоюз продовжив другий за день пакет санкцій проти Росії

Лідери держав і урядів країн - членів Європейського Союзу вирішили ще на півроку продовжити чинність економічних санкцій, пов'язаних з банківським, фінансовим та енергетичним секторами Росії. Про це йдеться в повідомленні офіційного акаунту Ради ЄС у Twitter, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Лідери ЄС тільки що погодилися продовжити економічні санкції проти Росії на наступні шість місяців", - наголошується у повідомленні.

Як повідомив у Twitter речник президента Європейської Ради Дональда Туска Пребен Ааманн, рішення про продовження санкцій ухвалено одностайно через відсутність прогресу у виконанні Мінських угод.

У 2014 році ЄС запровадив проти РФ економічні санкції, спрямовані на конкретні сектори економіки. У березні 2015 року лідери ЄС вирішили пов’язати ці санкції з виконанням Мінських домовленостей. Після цього ЄС неодноразово продовжував чинність цих санкцій на півроку.

Востаннє Європейська Рада у грудні 2018 року продовжила економічні санкції, пов'язані з банківським, фінансовим та енергетичним секторами РФ, через невиконання Мінських угод. Термін дії цих санкцій спливає 31 липня 2019 року.





Раніше сьогодні Рада ЄС продовжила на рік дію "кримського" пакету санкцій проти Росії.

Всього Євросоюз застосовує у зв'язку з агресією Росії проти України 4 види санкцій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Економіка Євросоюзу повністю оговталася від російських контрсанкцій, - Могеріні