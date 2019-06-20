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20.06.19 23:52

Сучасний реабілітаційний центр Next Step Ukraine для воїнів з важкими пораненнями відкрився в Ірпені. ФОТО

20 червня в Ірпені відкрився новий, сучасний реабілітаційний центр Next Step Ukraine, для наших важкопоранених бійців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомилав Фейсбуці Тетяна Бідняк.

Вона зазначила: "Irina Vashchuk Discipio, дякуємо тобі, ти робиш неймовірні речі - починаючи від реабілітації наших хлопців в Америці, і тепер зорганізувавши такий центр в Україні ! Щира подяка твоєму чоловікові, Ken Di Scipio, за підтримку всіх твоїх благодійних справ!

Величезна повага нашим захистникам - ВИ НАЙКРАЩІ, НАЙСИЛЬНІШІ - кожного дня ви робите величезні зусилля над собою, знаходячи сили боротися далі, радіти життю і даючи нам наснагу на спільні перемоги!

Такі сучасні центри має створювати держава, бо це лише маленька частка того, що Україна може зробити для хлопців, що втратили здоров'я на війні".

Сучасний реабілітаційний центр Next Step Ukraine для воїнів з важкими пораненнями відкрився в Ірпені 01
Сучасний реабілітаційний центр Next Step Ukraine для воїнів з важкими пораненнями відкрився в Ірпені 02
Сучасний реабілітаційний центр Next Step Ukraine для воїнів з важкими пораненнями відкрився в Ірпені 03
Сучасний реабілітаційний центр Next Step Ukraine для воїнів з важкими пораненнями відкрився в Ірпені 04
Сучасний реабілітаційний центр Next Step Ukraine для воїнів з важкими пораненнями відкрився в Ірпені 05
Сучасний реабілітаційний центр Next Step Ukraine для воїнів з важкими пораненнями відкрився в Ірпені 06
Сучасний реабілітаційний центр Next Step Ukraine для воїнів з важкими пораненнями відкрився в Ірпені 07
Сучасний реабілітаційний центр Next Step Ukraine для воїнів з важкими пораненнями відкрився в Ірпені 08
Сучасний реабілітаційний центр Next Step Ukraine для воїнів з важкими пораненнями відкрився в Ірпені 09
Сучасний реабілітаційний центр Next Step Ukraine для воїнів з важкими пораненнями відкрився в Ірпені 10
Сучасний реабілітаційний центр Next Step Ukraine для воїнів з важкими пораненнями відкрився в Ірпені 11

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