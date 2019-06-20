Сучасний реабілітаційний центр Next Step Ukraine для воїнів з важкими пораненнями відкрився в Ірпені. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомилав Фейсбуці Тетяна Бідняк.

Вона зазначила: "Irina Vashchuk Discipio, дякуємо тобі, ти робиш неймовірні речі - починаючи від реабілітації наших хлопців в Америці, і тепер зорганізувавши такий центр в Україні ! Щира подяка твоєму чоловікові, Ken Di Scipio, за підтримку всіх твоїх благодійних справ!

Величезна повага нашим захистникам - ВИ НАЙКРАЩІ, НАЙСИЛЬНІШІ - кожного дня ви робите величезні зусилля над собою, знаходячи сили боротися далі, радіти життю і даючи нам наснагу на спільні перемоги!

Такі сучасні центри має створювати держава, бо це лише маленька частка того, що Україна може зробити для хлопців, що втратили здоров'я на війні".





















