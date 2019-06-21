Депутат Держдуми Гаврилов, після інциденту з яким у Грузії почалася масова акція, звинуватив нардепа Єленського в підбурюванні грузин до безладів

Як передає Цензор.НЕТ, офіційну позицію Віктора Єленського опублікував у Фейсбуці його помічник Дмитро Горєвой.

У повідомленні наголошується: "19 червня розпочала свою роботу 26 сесія Міжпарламентської Асамблеї Православ’я, яка цього року проводиться у Грузії. Україну у складі офіційної делегації представляє народний депутат від фракції "Народного Фронту" Віктор Єленський, який є заступником Комітету з питань культури і духовності Верховної Ради України.

Засідання Асамблеї розпочалося із скандалу. Рік тому президентом МАП було обрано представника Комуністичної партії Державної Думи Російської Федерації Сергія Гаврилова. Як президент МАП він мав вести засідання Генеральної Асамблеї. Оскільки захід проводився у Парламенті Грузії, то Гаврилов мав зайняти місце спікера Парламенту.

Це обурило грузинських парламентарів, які заблокували трибуну. Протягом дня Президент Грузії Саломе Зурабішвілі та численні грузинські політики висловлювали своє невдовлення такими діями російської делегації.

Через значний суспільний резонанс МАП була змушена дочасно закрити засідання. Обурені громадяни Грузії прийшли до готелю, де проживали члени делегацій, щоби висловити свій протест проти присутності російської делегації.

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До протестувальників вийшов очільник української делегації Віктор Єленський, який заявив ЗМІ, що він засуджує окупацію Росією таких православних країн, як Грузія, Молдова та Україна, і що дії Росії ставлять хрест на всеправославній солідарності.

Після закінчення спілкування з пресою депутат Державної Думи Російської Федерації Сергій Гаврилов звинуватив Віктора Єленського у підбурюванні протестувальників, образі на адресу президента Російської Федерації Володимира Путіна та зробив усе можливе для виключення народного депутата України з учасників Генеральної Асамблеї МАП.

З міркувань особистої безпеки та недопущення провокацій з боку російської делегації було ухвалено рішення розмістити народного депутата Віктора Єленського на території Посольства України в Грузії.

Наразі життю і безпеці народного депутата України Віктора Єленського ніщо не загрожує, проте до кінця роботи МАП він перебуватиме на території дипломатичної установи".

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