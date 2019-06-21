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21.06.19 09:16

Унаслідок протестів у Тбілісі постраждало 52 людини, - Мінохоронздоров'я Грузії

За даними Міністерства охорони здоров'я Грузії, в результаті подій біля парламенту в Тбілісі постраждало 52 людини.

Унаслідок протестів у Тбілісі постраждало 52 людини, - Мінохоронздоров'я Грузії

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Повідомляється про 14 постраждалих серед учасників акції та 38 постраждалих серед правоохоронців.

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Протести в Тбілісі почалися після того, як російському депутату Сергію Гаврилову помилково дали сісти в крісло голови парламенту Грузії під час сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я.

Опозиція вимагає відправити у відставку трьох високопосадовців - голову парламенту Іраклія Кобахідзе, глави МВС Георгія Гахар і глави СГБ Вахтанга Гомелаурі.

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