Поліцейські спецпризначенці із застосуванням водометів і сльозогінного газу відтіснили протестувальників від парламенту Грузії

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Поліцейські спецпризначенці із застосуванням водометів, сльозогінного газу та гумових куль відтіснили учасників акції від парламенту.

Правоохоронці розібрали намети, встановлені протестувальниками біля будівлі законодавчого органу.

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Як видно на кадрах, які передають грузинські телеканали, на вулицях, прилеглих до центрального проспекту Тбілісі, відбувається переслідування і затримання учасників протесту.

Протести в Тбілісі почалися після того, як російському депутату Сергію Гаврилову помилково дали сісти в крісло голови парламенту Грузії під час сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я.

Опозиція вимагає відправити у відставку трьох високопосадовців - голову парламенту Іраклія Кобахідзе, голову МВС Георгія Гахарію і голову СДБ Вахтанга Гомелаурі.