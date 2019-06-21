700 млн дол. для підтримки України у 2020 році: Палата представників Конгресу США підтримала необхідні законопроєкти

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці посольства України в США.

"Палата представників Конгресу США схвалила проєкти законів про фінансування Пентагону, Державного департаменту, Агентства США з міжнародного розвитку та суміжних програм на 2020 рік, у яких передбачено майже 700 млн дол. для підтримки України", - йдеться в повідомленні.

Так, у проєкті закону "Про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2020 рік" кошторис допомоги, що пропонується виділити для безпекової підтримки Україні, визначений в обсязі 250 млн дол. Із зазначеної суми 50 млн дол. має бути спрямовано лише для надання летальної зброї оборонного характеру.

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Кошторис допомоги Україні по лінії зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів, Агентства США з міжнародного розвитку та суміжних відомств визначено обсягом $445,7 млн дол. Зазначена сума охоплює, зокрема, асигнування для надання нашій державі безпекової допомоги за програмою "Міжнародне військове фінансування".

Проєкти аналогічних законодавчих актів мають бути ухвалені також Сенатом. Після цього обидві палати Конгресу мають узгодити їхню остаточну редакцію, яку буде передано на підпис Президентові США.

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