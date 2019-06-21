Ворог за добу 18 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, поранено і травмовано чотирьох українських воїнів, знищено двох терористів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 12 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- двічі Павлопіль - з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- поблизу Мар'їнки - зі станкового протитанкового гранатомета;

- тричі Водяне - з міномета калібру 120 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- околиці Новоселівки Другої - зі станкового протитанкового гранатомета;

- населений пункт Березове - зі стрілецької зброї;

- двічі район населеного пункту Чермалик - зі станкового протитанкового гранатомета, зенітної установки і стрілецької зброї;

- Пищевик - з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

- поблизу Гнутового - із гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні шість разів:

- населений пункт Кримське - зі стрілецької зброї;

- район населеного пункту Луганське - з гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета;

- Травневе - з міномета калібру 120 мм, автоматичного гранатомета і великокаліберного кулемета;

- околиці Майорська - з 82-мм міномета;

- Новолуганське - з міномета калібру 120 мм;

- населений пункт Новозванівка - зі 120-мм міномета й автоматичного гранатомета.

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"За минулу добу троє українських військовослужбовців були поранені, один дістав бойову травму. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, яке не суперечить Мінським домовленостям", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, 20 червня двох окупантів знищено та трьох поранено.

Від початку поточної доби обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - повідомили в пресценті ОС.



