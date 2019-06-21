Політв'язня Балуха знову перевели до штрафного ізолятора, - правозахисник

Про це в коментарі Крим.Реалії 20 червня повідомив єпископ Апостольської православної церкви (АПЦ) Росії, член Правозахисної ради Санкт-Петербурга Григорій Міхнов-Вайтенко, передає Цензор.НЕТ.

Про те, що Балух перебуває в ШІЗО, єпископ дізнався під час спроби передачі в колонію посилки українцеві.

"Йому були призначені знову посилка і передача... Пішли сьогодні. Сьогодні, коли прийомниця з'ясовувала, призначена або не призначена, прийшла інформація, що Балух знову поміщений у ШІЗО, і, відповідно, передача йому не призначена. Така інформація була приблизно півгодини тому", - сказав Григорій Міхнов-Вайтенко.

З якого числа перебуває українець у штрафному ізоляторі йому невідомо.

Адвокат Балуха Ольга Дінзе сказала Крим.Реалії, що їй нічого не відомо про це. Вона повідомила, що планує поїздку до підзахисного 21 червня.

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Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що адміністрація Тверської колонії в Росії не дозволила українському консулу зустрітися з Балухом.

Нагадаємо, підконтрольний Кремлю "Верховний суд" окупованого Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ.

25 січня підконтрольний Росії "Керченський міський суд" відмовив українському активісту Володимиру Балуху в умовно-достроковому звільненні.

Український політв'язень Володимир Балух з 29 березня 2019 року перебуває в ІК-4 г.Торжок Тверської області (ФКУ ІК-4 УФСІН Росії у Тверській області). Володимир Балух своєї згоди на переведення в РФ не давав. Кримська правозахисна група заявила, що етапування Володимира Балуха в РФ порушує ст. 49 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє переміщення жителів окупованих територій на територію країни-окупанта.