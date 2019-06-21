Президент Зеленський не "сирий". У нього є загальне розуміння процесів, що відбуваються, - Стефанчук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню "Фокус" повідомив представник Президента в Раді Руслан Стефанчук

"Я не можу погодитися з твердженням, що Президент "сирий". У нього є загальне розуміння процесів, що відбуваються. Головне завдання державного менеджера - вибудувати команду професіоналів, які досконально розбираються в своїх напрямках. Я все життя займався правом, маю досвід роботи над законопроектами. Саме тому мені довірили комунікацію з Верховною Радою. Я приймаю меседжі від парламенту, передаю їх президенту, президент формулює свої, і ми перекладаємо їх мовою законопроєктів", - сказав він, коментуючи репліку журналіста а про те, що виникає відчуття, що президент Зеленський ще досить "сирий" в політичних питаннях, особливо в тому, що стосується юридичних вивертів, завдяки яким в закони можна вшити схеми і потоки.

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Також Стефанчук зазначив, що Зеленський "давно морально був готовий до лідерства, але публічність стала для команди певною несподіванкою": "Наприклад, ти даєш інтерв'ю, а потім читаєш заголовок і дивуєшся: хіба я таке говорив?"

"Але бути під постійним прицілом абсолютно нормально, коли ти йдеш у владу. Це тримає в тонусі", - зауважив представник Президента в Раді.