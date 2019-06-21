У перемозі акції проти Портнова у Порошенка побачили сигнал, що "реванш проросійських сил не пройде"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба партії.

"Ця перемога є позитивним сигналом того, що реванш проросійських сил не пройде. "Європейська Солідарність" готова дати рішучу відсіч будь-яким спробам представників "п’ятої колони" Путіна-Януковича, які розраховують на реалізацію сценаріїв Кремля в Україні", - йдеться в повідомленні.

"Ми підтримуємо активну громадянську позицію студентської молоді, яка виявила небайдужість до політики, закликаємо усі проєвропейські сили і відповідальних громадян згуртуватися навколо європейського майбутнього нашої держави і послідовно чинитимемо спротив реваншу проросійських сил", - заявили в партії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ректор КНУ Губерський скасував наказ про прийняття Портнова на роботу. ВIДЕО

Раніше стало відомо про те, що ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Леонід Губерський взяв на роботу ексзаступника глави Адміністрації Президента Януковича Андрія Портнова на посаду професора кафедри конституційного права юридичного факультету.

Студенти пообіцяли відреагувати на це.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Керівництво вишу має скасувати це ганебне призначення, - Парубій про відновлення Портнова на посаді професора університету Шевченка

Увечері 20 червня під стінами центрального корпусу КНУ відбулася акція.

Після чого студенти зайшли в приміщення і залишилися чекати ректора.