"Слуга народу" розраховує на 226 мандатів у Раді. Наша мета - монокоаліція, - Стефанчук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню "Фокус" повідомив представник президента в Раді Руслан Стефанчук.

Говорячи про те, на скільки мандатів у новому парламенті розраховує партія "Слуга народу", представник президента сказав, що не менш ніж 226.

"Наша мета - монокоаліція. Це можливість взяти на себе повну відповідальність і не ховатися за партнерами. Будь-яка коаліція - це кулуарні домовленості, розподіл посад за квотним принципом, а не професійним. Я взагалі мрію про те, щоб в Україні відбулася партійна структуризація, і щоб замість трьох сотень (партій) з'явилося кілька партій, які б конкурували ідеологічно", - сказав він.

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Водночас Стефанчук наголосив, що коаліція має дві функції: формування уряду та контроль його діяльності, а все інше можна вирішувати ситуативною більшістю.

"Ми розуміємо, що успіх залежатиме, зокрема, від якостей наших кандидатів на мажоритарних округах. Вони теж проходитимуть пост-праймеріз, і, можливо, з когось доведеться зняти наш прапор", - додав він.