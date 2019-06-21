Нардеп Єленський заявив, що на нього в Тбілісі напали російські депутати: "Агресора не можна задобрити. Його можна тільки зупинити"

Головою Асамблеї було обрано представника Комуністичної партії Державної Думи Російської Федерації Сергія Гаврилова, який брав участь у російсько-грузинській війні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Народного фронту.

Це викликало масові невдоволення серед грузинського народу, в місті почалась акція протесту, на якій взяв слово і Віктор Єленський. Він наголосив, що неможливо говорити про православну солідарність, поки одна з країн здійснила акт агресії проти інших православних країн - України, Грузії, Молдови.

"Уроки, які винесли наші країни, говорять нам, що агресора не можна задобрити. Його можна тільки зупинити," - зазначив депутат "Народного фронту".

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Після цього виступу російські депутати напали на Віктора Єленського - почали штовхати та вигукувати гасла, що виправдовують агресивну політику РФ. Український парламентар вийшов до преси та зробив заяву, що не братиме участі в заході, де російські комуністи намагаються використати православ'я у війні проти православних народів.

Тим часом ця ситуація викликала політичну кризу в Грузії - опозиція вимагає відставки спікера парламенту і керівника Служби безпеки.

Протести в Тбілісі почалися після того, як російському депутату Сергію Гаврилову помилково дали сісти в крісло голови парламенту Грузії під час сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я.

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Опозиція вимагає відправити у відставку трьох високопосадовців - голову парламенту Іраклія Кобахідзе, голову МВС Георгія Гахарію та голову СДБ Вахтанга Гомелаурі.