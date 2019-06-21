Запуск ринку електроенергії може призвести до відключення електрики в населених пунктах, - Герус

Про це написав представник президента в Кабінеті Міністрів Андрій Герус на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Півтора місяця тому я висловився за те, щоб перенести введення нового ринку е/е. На мене полетіли всі шишки, що я проти реформ, за олігарха і взагалі. За останні три тижні за перенос ринку вже висловилися Світовий банк, ЄБРР, ЄК, USAID, СУП та багато інших. Друзі, хто ще не встиг, можете тепер висловлюватися за перенос нового ринку, це тепер безпечно і навіть трендово. Але вже і пізно, і безрезультатно. Із імовірністю 99% із 1 липня цей новий "не-ринок" настане, як цього і хотів уряд Гройсмана та деякі енергетичні монополії. Думаю, не всі розуміють результати того експерименту - а це від можливої нової хвилі невиплат зарплат шахтарям (через провал платежів/розрахунків за е/е) до можливого відімкнення електроенергії, води та тепла у деяких населених пунктах. Ці зміни прийняті Законом, а імплементація відбувалася урядом. Ні Президент, ні РНБОУ не можуть змінити Закон", - заявив Герус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Роттердам+ закінчився", - Герус