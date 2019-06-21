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21.06.19 11:43

У Києві через спеку зростає рівень забруднення повітря

Останніми днями метеорологічні умови в Києві сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

У Києві через спеку зростає рівень забруднення повітря

Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за даними постів спостереження Центральної геофізичної обсерваторії, рівень забруднення діоксидом азоту досяг шести середньодобових ГДК (гранично-допустима концентрація) у районах: Оболонського проспекту; Бессарабської та Деміївської площ.

"Такі метеорологічні умови за прогнозом Гідрометцентру (спекотний характер погоди, поле підвищеного тиску, слабкий вітер у приземному шарі, нічні приземні інверсії) та рівень забруднення (тенденція до подальшого зростання) утримаються в м. Києві до 24 червня", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спека і слабкий вітер: у кількох районах Києва перевищена норма забруднення повітря, - ДСНС

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