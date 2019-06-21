Гриневич не пустили до школи у Львові, вимагаючи дозвіл міського голови

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр написала на своїй сторінці у Facebook.

"Мене як міністра освіти і науки вперше чиновниця від освіти міста Львова не пустила у школу поговорити з тренерами Нової української школи та перевірити впровадження реформи", - написала вона.

За словами Гриневич, чиновниця з управління освіти міста вимагала написати листа та отримати дозвіл міського голови.

"Я три роки постійно у відрядженнях, намагаючись згуртувати спільноти вчителів, директорів, тренерів НУШ навколо реформи, бо ми всі співвідповідальні за успіх і продовження НУШ. Як ці зустрічі проходять - подивіться ФБ Міністерства освіти і науки України, там є відповідні онлайнтрансляції. З кожного міста і школи я привожу в МОН зауваження до запровадження реформи - щодо навчання вчителів, якості закупленого обладнання, методичної підтримки шкіл. Потім ми з цим працюємо для корекції процесів", - повідомила міністр.

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"Але політичній доцільності байдуже на реформи. Особливо неприємно те, що це школа, в якій я була вчителем біології. Я все одно зустрінусь із педагогами. Вони самі прийдуть на зустріч на іншому майданчику, хоча з огляду на логістику візиту це буде незручно", - резюмувала Гриневич.