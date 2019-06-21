Терористи обстріляли Чермалик: поранено 66-річну жінку, пошкоджено приватний будинок, - СЦКК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Українська сторона СЦКК повідомляє, що збройні формування РФ підступно обстріляли населений пункт Чермалик, що на Донеччині, в результаті чого поранено мешканку села та пошкоджено приватний будинок.

"Сьогодні, 21 червня, спостережна група "Маріуполь" української сторони СЦКК під час проведення фотофіксації встановила, що обстріл здійснено зі станкового протитанкового гранатомета, зенітної установки ЗУ-23-2, а також зі стрілецької зброї.

Відомо, що жінка дістала осколкове поранення лівої ключиці та перебуває в міській лікарні Маріуполя. Сам інцидент стався 20 червня о 23:00", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що ворожі обстріли пошкодили приватний будинок у цьому ж населеному пункті на вулиці Першотравнева, 41.

Українська сторона СЦКК зазначає, що зазначені факти свідчать про свідоме порушення російсько-окупаційними військами всіх можливих принципів гуманітарного права та існуючих домовленостей. У результаті яких страждають мирні люди, руйнуються житлові будинки та об’єкти інфраструктури.