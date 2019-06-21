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21.06.19 14:14

Суд оштрафував львів'янина на 17 тис. грн за заподіяння мільйонних збитків іноземним кінокомпаніям

У Львівській області суд оштрафував чоловіка на 17 тисяч гривень за заподіяння збитків іноземним кінокомпаніям на 7,3 млн гривень.

Суд оштрафував львів'янина на 17 тис. грн за заподіяння мільйонних збитків іноземним кінокомпаніям

Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Львівській області, передає Цензор.НЕТ.

"У Львівській області засуджено зловмисника, який незаконно надавав доступ до хітів кінопрокату. Чоловік заподіяв збитки відомим іноземним кінокомпаніям на загальну суму майже 7,3 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Як встановили правоохоронці, з 10 вересня 2016 року по 3 травня 2019 року 46-річний львів'янин адміністрував придбані ним раніше три веб-сайти.

Зловмисник незаконно розміщував на них в онлайн-кінотеатрах фільми для перегляду і копіювання та отримував кошти за рекламу.

Не маючи дозволу правовласників на фільми, він порушив Закон України "Про авторське право та суміжні права" і спричинив кінокомпаніям матеріальні збитки на загальну суму 7 295 670 гривень.

На підставі судової ухвали в квартирі чоловіка правоохоронці провели санкціонований обшук, під час якого виявили та вилучили 5 системних блоків, що використовувалися як сервери для розповсюдження фільмів всесвітньо відомих компаній.

Незаконна діяльність трьох онлайн-кінотеатрів була припинена.

Поліцейські повідомили зловмиснику про підозру за ч.2 ст.176 Кримінального кодексу України (порушення авторського права і суміжних прав).

Обвинувальний акт був скерований до суду.

За його рішенням чоловіка визнано винним, він має сплатити штраф у розмірі 17 000 гривень, а також розглядалося питання щодо відшкодування правовласникам фільмів заподіяних збитків. Вилучена у львів’янина техніка конфіскована.

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