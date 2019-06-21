За час окупації Росія зосередила в Криму понад 30 тисяч військових, - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді тимчасового виконувача обов'язків заступника командира Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадима Скібіцького на інформаційний запит УНІАН.

"За період анексії Криму російське командування розгорнуло на півострові міжвидове угруповання, загальна чисельність якого на теперішній час перевищує 30 тисяч осіб", - йдеться у відповіді.

Також зазначається, що до 2025 року не відкидається імовірність збільшення чисельності угруповання на 7-10 тис. осіб.

Читайте також: У 2018 році РФ розгорнула в окупованому Криму три дивізіони зенітно-ракетної системи С-400, - ГУР

Нагадаємо, Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши там так званий "референдум про його самовизначення". Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до РФ. 18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий договір про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексії Криму і ввели санкції проти Росії. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму.