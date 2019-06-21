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21.06.19 13:54

25 червня ЦВК оприлюднить весь список кандидатів у депутати, - Сліпачук

Четвер, 20 червня, був останнім днем ​​прийому ЦВК документів для реєстрації кандидатів на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019 р. Документи подали близько 1,2 тис. кандидатів-мажоритарників, і тепер у Комісії є п'ять днів, щоб винести щодо них рішення.

25 червня ЦВК оприлюднить весь список кандидатів у депутати, - Сліпачук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написала глава ЦВК Тетяна Сліпачук.

"Як показує досвід попередніх виборів, наплив кількості охочих завжди припадав на останній тиждень реєстрації. Проте ця кампанія перевершила всі очікування. В силу об'єктивних і суб'єктивних причин, в останній день реєстрації, пакети документів подали близько 1200 кандидатів в одномандатних виборчих округах. При цьому загалом до 20 червня заяв було трохи більше 2000. І це я ще не кажу про списки кандидатів у загальнодержавному виборчому окрузі", - написала Сліпачук.

Також глава ЦВК зазначила, що тепер у Комісії є п'ять днів, щоб обробити і ухвалити рішення щодо кожного пакету документів.

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"25 червня ми оприлюднимо весь список кандидатів в депутати, а наступного дня затвердимо форму, колір і текст виборчих бюлетенів в загальнодержавному та одномандатних виборчих округах", - написала Сліпачук.

Також вона додала, що 26 червня ЦВК проведе прес-конференцію, де члени Центрвиборчкому розкажуть, що зробили протягом виборчого процесу, поділяться своїми очікуваннями від останнього перед днем ​​виборів місяця і представлять всі необхідні цифри.

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25 червня ЦВК оприлюднить весь список кандидатів у депутати, - Сліпачук 01
25 червня ЦВК оприлюднить весь список кандидатів у депутати, - Сліпачук 02

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