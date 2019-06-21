Партія "Слуга народу" вже працює над варіантом коаліційної угоди, - Стефанчук

Про це повідомив Стефанчук в інтерв'ю "Радіо НВ", передає Цензор.НЕТ.

"Ми вже працюємо над варіантом коаліційної угоди", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи має намір його політична сила після проходження в парламент унормувати порядок функціонування коаліції, Стефанчук заявив: "Питання номер один, яке ми ставитимемо після проходження в парламент, - це узгодження парламентських процедур".

Представник президента в Раді вважає за необхідне ухвалити закон України про закони і законодавчу діяльність.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" розраховує на 226 мандатів у Раді. Наша мета - монокоаліція, - Стефанчук