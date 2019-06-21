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21.06.19 14:37

Партія "Слуга народу" вже працює над варіантом коаліційної угоди, - Стефанчук

Представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що партія "Слуга народу" вже опрацьовує проєкт коаліційної угоди, а після проходження до Верховної Ради за підсумками позачергових парламентських виборів першочерговим своїм завданням вважає унормування парламентських процедур.

Партія "Слуга народу" вже працює над варіантом коаліційної угоди, - Стефанчук

Про це повідомив Стефанчук в інтерв'ю "Радіо НВ", передає Цензор.НЕТ.

"Ми вже працюємо над варіантом коаліційної угоди", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи має намір його політична сила після проходження в парламент унормувати порядок функціонування коаліції, Стефанчук заявив: "Питання номер один, яке ми ставитимемо після проходження в парламент, - це узгодження парламентських процедур".

Представник президента в Раді вважає за необхідне ухвалити закон України про закони і законодавчу діяльність.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" розраховує на 226 мандатів у Раді. Наша мета - монокоаліція, - Стефанчук

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