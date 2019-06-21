Українець Василь Чорней помер на виробництві в Польщі. Його тіло знайшли за 150 км від місця роботи

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише видання "Версії".

Зазначається, що 14 червня в соціальній мережі Facebook почали поширювати фото знайденого в лісопосадці тіла чоловіка. Припускали, що це може бути український заробітчанин, оскільки людина була в робочих рукавичках. Незабаром знайомі впізнали його, як 36-річного Василя Чорнея - жителя Івано-Франківської області.

Відомо, що чоловік працював у столярні, коли в нього стався напад. Одні припускають, що це могла бути епілепсія, інші, що напад стався через те, що прикарпатець надихався випарів лаків та фарб.

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Заробітчани, які в той час такого були в цеху, звернулися до роботодавців з проханням викликати лікаря. Однак "пані" повідомила, що зараз вже неробочий час (було близько 17 години вечора) і вона сама вирішить проблему.

"Однак замість того, щоб відвезти українця в медустанову, поляки вирішили просто позбутися тіла - вивезли в лісопосадку поблизу міста Вонгровець", - наголошується в публікації.

Зараз справу розслідує польська поліція.

Роботодавці затримані, однак вони стверджують, що Василь в них не працював і вони взагалі не знають українця. Поліціянти розшукують ще одного українця, який, ймовірно, був свідком, а, можливо, і співучасником злочину.

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