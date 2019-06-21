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21.06.19 14:48

Штрафи за "кнопкодавство" можуть становити від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів, - Стефанчук

Представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук розповів, що відповідальність за неперсональне голосування передбачатиме штрафи від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

кнопкодавство

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Стефанчук розповів в ефірі "Радіо НВ" у п'ятницю.

"Один з варіантів - але ми будемо розглядати його в питаннях, які пов'язані з депутатськими прогулами, - ми хотіли б ввести ще одну санкцію - громадські роботи", - додав він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України (№10394).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський вніс у Раду законопроєкт про "кнопкодавів" і визначив його як невідкладний

Як повідомлялося, 18 червня представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук повідомив, що в адміністрації глави держави підготували законопроєкти про кримінальну відповідальність народних депутатів за неперсональне голосування, а також про відповідальність за прогули.

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