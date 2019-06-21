Спікер парламенту Грузії Кобахідзе у зв'язку з протестами в Тбілісі пішов у відставку

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Парламентська більшість підтримає кандидатуру свого лідера Арчила Талаквадзе на посаді голови парламенту, заявив журналістам один з лідерів правлячої партії "Грузинська мрія" Мамука Мдінарадзе.

"Після відставки з посади голови парламенту Іраклія Кобахідзе ми не розглядаємо на цей пост іншу кандидатуру", - сказав Мдінарадзе.

Кобахідзе пішов у п'ятницю у відставку, яка була однією з вимог учасників акції протесту в Тбілісі, який переріс у заворушення.

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Напередодні учасники акції протесту в Тбілісі обвинувачували його в запрошенні до Грузії російського депутата, президента Міжпарламентської асамблеї православ'я Сергія Гаврилова та проведенні сесії цієї організації в будівлі законодавчого органу. Слідом за цим у Тбілісі розпочалися акції протесту з вимогою відставки Кобахідзе.