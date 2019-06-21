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21.06.19 15:21

Ми бачимо, що там приблизно 10 порушень, - Стефанчук дав зрозуміти, що Зеленський ветує закон про ТСК, який передбачає процедуру імпічменту

Представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук дав зрозуміти, що глава держави Володимир Зеленський накладе вето на закон про тимчасові слідчі комісії (ТСК) парламенту через велику кількість порушень під час голосування за документ.

Ми бачимо, що там приблизно 10 порушень, - Стефанчук дав зрозуміти, що Зеленський ветує закон про ТСК, який передбачає процедуру імпічменту

"Президент чітко сказав, що не підпише жодного закону, в якому було кнопкодавство або допущено інші великі порушення регламентних процедур. Тому ми зараз уважно вивчаємо ці питання", - сказав він в ефірі "Радіо НВ", відповідаючи на запитання про те, чи буде президент підписувати закон про ТСК, передає Цензор.НЕТ і посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, рішення щодо закону про ТСК буде ухвалено найближчим часом.

"Щодо закону про тимчасові слідчі комісії. Ми його зараз вивчаємо. І ми вже бачимо, що там приблизно 10 порушень і суперечностей з Конституцією України. Рішення ухвалюватиметься окремо з цього питання. Я думаю, це буде найближчим часом", - заявив Стефанчук.

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Представник президента в Раді зазначив, що закон наразі аналізують, але вже зараз відомо, "що там велика кількість порушень Конституції". "Тому ми однозначно застосовуватимемо право президентського вето на ті чи інші законопроєкти", - додав він.

Водночас Стефанчук закликав журналістів передавати в адміністрацію президента дані про неперсональне голосування народних депутатів під час ухвалення законів.

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