Ми бачимо, що там приблизно 10 порушень, - Стефанчук дав зрозуміти, що Зеленський ветує закон про ТСК, який передбачає процедуру імпічменту

"Президент чітко сказав, що не підпише жодного закону, в якому було кнопкодавство або допущено інші великі порушення регламентних процедур. Тому ми зараз уважно вивчаємо ці питання", - сказав він в ефірі "Радіо НВ", відповідаючи на запитання про те, чи буде президент підписувати закон про ТСК, передає Цензор.НЕТ і посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, рішення щодо закону про ТСК буде ухвалено найближчим часом.

"Щодо закону про тимчасові слідчі комісії. Ми його зараз вивчаємо. І ми вже бачимо, що там приблизно 10 порушень і суперечностей з Конституцією України. Рішення ухвалюватиметься окремо з цього питання. Я думаю, це буде найближчим часом", - заявив Стефанчук.

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Представник президента в Раді зазначив, що закон наразі аналізують, але вже зараз відомо, "що там велика кількість порушень Конституції". "Тому ми однозначно застосовуватимемо право президентського вето на ті чи інші законопроєкти", - додав він.

Водночас Стефанчук закликав журналістів передавати в адміністрацію президента дані про неперсональне голосування народних депутатів під час ухвалення законів.