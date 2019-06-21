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21.06.19 15:11

У парламент проходять 5 партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос", - опитування. ІНФОГРАФІКА

Ще одна партія - "Сила і честь" - має шанси пройти в парламент, враховуючи статистичну похибку.

У парламент проходять 5 партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос", - опитування. ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром соціальних і маркетингових досліджень "Соціс", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт центру.

Лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія "Слуга народу", яку готові підтримати 47,6 % серед усіх опитаних виборців.

Також долають 5% прохідний бар'єр до парламенту партія "Опозиційна платформа - За життя" (12,4%), "Європейська Солідарність" (8,8%), "Батьківщина" (8,7%) і партія "Голос" - 6,8%.

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Водночас шанси пройти в парламент, враховуючи статистичну похибку, має партія "Сила і честь", яку готові підтримати 4,1% респондентів.

У парламент проходять 5 партій: Слуга народу, Опозиційна платформа, Європейська Солідарність, Батьківщина і Голос, - опитування 01

Дослідження проводилося 14 - 19 червня. Було опитано 2000 респондентів у віці старше 18 років, статистична похибка вибірки склала +/- 2,2%.

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