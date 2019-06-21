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21.06.19 15:19

Християнська освіта може виявитися дієвішим засобом у боротьбі з корупцією, ніж створення десятків нових силових структур, - Турчинов

Сильна та заможна держава будується на потужному християнському фундаменті.

Про це Олександр Турчинов сказав під час зустрічі з випускниками-магістрами курсу "Християнська педагогіка". Зустріч відбувалася  в Університеті менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, повідомили у прес-службі Турчинова.

Християнська освіта може виявитися дієвішим засобом у боротьбі з корупцією, ніж створення десятків нових силових структур, - Турчинов 01
Християнська освіта може виявитися дієвішим засобом у боротьбі з корупцією, ніж створення десятків нових силових структур, - Турчинов 02
Християнська освіта може виявитися дієвішим засобом у боротьбі з корупцією, ніж створення десятків нових силових структур, - Турчинов 03
Християнська освіта може виявитися дієвішим засобом у боротьбі з корупцією, ніж створення десятків нових силових структур, - Турчинов 04

Під час зустрічі було обговорено багато тем, пов‘язаних із ситуацією, що склалася в державі, внутрішні та зовнішні загрози сьогодення.

"Історичний досвід багатьох провідних країн світу довів, що сильна та заможна держава, держава, що гідно та з повагою ставиться до своїх громадян, будується саме на потужному християнському фундаменті", - сказав Олександр Турчинов, додавши, що християнська освіта "була одним із головних елементів виховання великих націй". 

Християнська освіта може виявитися дієвішим засобом у боротьбі з корупцією, ніж створення десятків нових силових структур, - Турчинов 05
Християнська освіта може виявитися дієвішим засобом у боротьбі з корупцією, ніж створення десятків нових силових структур, - Турчинов 06

За його словами, саме повернення до християнських цінностей, до віри та відповідальності "може виявитися більш дієвим засобом у боротьбі з корупцією та брудом, ніж створення десятків нових силових структур".

"Моральний імператив, загальнолюдські цінності, які закладає християнська педагогіка, повинні бути тим базисом, який втримає суспільство від руйнації", - резюмував Олександр Турчинов.

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