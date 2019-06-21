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21.06.19 15:48

Подзвонили з АП з приводу аеропорту в Дніпрі. Скоро будуть хороші новини, - Філатов

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що президент України Володимир Зеленський в курсі проблем городян, пов'язаних з відсутністю нормального повітряного сполучення цього найбільшого мегаполісу з рештою світу, і займається їх вирішенням.

Подзвонили з АП з приводу аеропорту в Дніпрі. Скоро будуть хороші новини, - Філатов

Про це Філатов повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Щойно подзвонили з АП (Адміністрації Президента). Від Володимира Олександровича (Зеленського) і за його дорученням. Там уже знають про звернення депутатів міськради стосовно аеропорту. І вже впритул ним займаються. Скоро будуть хороші новини", - написав він.

Перед цим 19 червня депутати Дніпровського міської ради звернулися до президента України Володимира Зеленського з проханням виділити на реконструкцію існуючого аеропорту або будівництво нової злітно-посадкової смуги 2,7 млрд гривень. "Просимо вас посприяти здійсненню фінансування з державного бюджету реконструкції наявної або будівництва нової злітно-посадкової смуги аеропорту в місті Дніпро", - сказано в документі.

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