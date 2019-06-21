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21.06.19 15:56

Власник комплексу "Голосіївські лазні" заявляє про незаконне знесення споруд співробітниками КП "Київблагоустрій". ФОТО

Власник комплексу "Центр здоров'я та відпочинку Голосіївські лазні" Олег Курашов заявляє про незаконне знесення споруд комплексу співробітниками комунального підприємства "Київблагоустрій".

Як він сказав у коментарі Цензор.НЕТ, знесення лазень за адресою вул. Лютнева, 58К почалося вчора, 20 червня.

"Це замовний наїзд, який має на меті повністю прибрати комплекс, який я створював 22 роки. Знищення доручено КП "Київблагоустрій". Вони виписали мені 20 приписів, які стосувалися надання документів на розміщення тимчасових споруд. Я зараз перебуваю в КП "Благоустрій", подаю їм документи, але вони кажуть писати заяву і вони будуть документи розглядати, а тим часом просто продовжують знищення", - сказав він.

Власник комплексу Голосіївські лазні заявляє про незаконне знесення споруд співробітниками КП Київблагоустрій 01

За словами Курашова, вперше КП "Київблагоустрій" прийшли до нього 13 червня: "Ми тоді показали документи про оренду земельної ділянки, які їх цікавили. Але це їх не влаштувало і вони почали вчора демонтаж, сьогодні продовжують. Як мені сказали, за 5 днів вони мають повністю прибрати".

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Він зазначив, що КП "Київблагоустрій" проводить демонтаж без рішення суду. "Є об'єкти, які вони прибирають згідно з рішенням суду, з цього приводу питань немає. А ось щодо демонтажу інших будівель у них рішення немає", - заявив власник.

"Був конфлікт мого товариша з однією високопоставленою особою, і оскільки товариш мав стосунок до мого комплексу, то вони втягнули комплекс у це. Тоді в процесі судових спорів було анульовано частину документів, і тепер посилаються, що споруди були встановлені нібито незаконно. Але документи на право власності в мене є", - запевнив Курашов.

Власник комплексу Голосіївські лазні заявляє про незаконне знесення споруд співробітниками КП Київблагоустрій 02

На запитання, хто може стояти за цією акцією, власник висловив припущення, що йдеться про рівень вище міського: "Я думаю, що це рівень вище. Я не маю достовірної інформації, хто це".

Цензор.НЕТ зробив запит у КП "Київблагоустрій" з метою дізнатися їхню позицію.

Власник комплексу Голосіївські лазні заявляє про незаконне знесення споруд співробітниками КП Київблагоустрій 03

Фото: Марина Терещенко.

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