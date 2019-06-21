Поліція затримала 305 учасників акції протесту в Грузії

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це йдеться в поширеній у п'ятницю заяві МВС.

"Всі ці особи були затримані за вчинення різних злочинів. Вони знищили автомашини поліції і громадян, влаштували погром в об'єктах приватної власності, чинили опір поліції", - повідомили в МВС.

Порушено кримінальну справу за статтею 225 КК Грузії - організація, керівництво і участь в груповому насильстві. "Слідство вивчить всі факти насильства і буде дана правова оцінка щодо тих осіб, за допомогою яких мирна акція перетворилася на насильницьку", - йдеться в заяві.

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У ній наголошується, що будуть вивчені і можливі факти перевищення сили поліцейськими.

Протести в Тбілісі почалися після того, як російському депутату Сергію Гаврилову помилково дали сісти в крісло голови парламенту Грузії під час сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я.

Опозиція вимагає відправити у відставку трьох високопосадовців - голову парламенту Іраклія Кобахідзе, главу МВС Георгія Гахарію та главу СГБ Вахтанга Гомелаурі.

В результаті зіткнень у Тбілісі постраждали 240 протестувальників і поліцейських.