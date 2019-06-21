Саме так реагувала би будь-яка притомна людина на вибрики православного російського комуніста, - Клімкін про демарш посла України Долгова в парламенті Грузії

"Я особисто пишаюсь вчинком нашого Посла у Грузії і мого доброго друга Ігоря Долгова. Саме так – виважено і гідно – реагувала б будь-яка притомна людина на вибрики православного російського комуніста", - написав дипломат на своїй сторінці в Фейсбук у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

При цьому глава МЗС України висловив впевненість, що Грузія зможе впоратися з подіями, які відбуваються в країні, самостійно.

"А події, які зараз відбуваються в Грузії, – справа виключно наших грузинських друзів. І я впевнений, що вони дадуть цьому раду", - написав Клімкін.

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Протести в Тбілісі почалися після того, як російський депутат Сергій Гаврилов сів у крісло голови парламенту Грузії під час сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я.

Опозиція вимагає відправити у відставку трьох високопосадовців - голову парламенту Іраклія Кобахідзе, главу МВС Георгія Гахарію та главу СГБ Вахтанга Гомелаурі.

Внаслідок застосування поліцією в Тбілісі спецзасобів постраждали близько 70 осіб, журналістка втратила око.