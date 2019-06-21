Глава Ради суддів Ткачук заявив про тиск на суддів з боку адміністрації Зеленського

Про це Ткачук заявив під час засідання Ради суддів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.
"Напередодні, сьогодні вночі і вранці до мене почала надходити інформація від суддів із різних регіонів, членів Ради суддів про те, що з Адміністрації Президента головам судів надходять телефонні дзвінки з вимогою дати розпорядження делегованим від цих судів у Раду суддів членам зірвати засідання Ради суддів.
Зазначена ситуація викликає велике занепокоєння і не узгоджується з принципами демократії, свідчить про реальну загрозу для судової влади і може підірвати її авторитет як неупередженого арбітра в соціальних, політичних, економічних суперечках", - зачитав він заяву.
"Потрібно сказати, що такі спроби підірвати довіру до здатності судової влади самостійно вирішувати внутрішні проблеми і завдання, визначені Конституцією та законами України, були продемонстровані 19 червня під час зустрічі заступника голови Адміністрації Президента Руслана Рябошапки і заступника голови Ради суддів Вадима Бутенка", - сказав Ткачук.
"Ніколи раніше працівники апарату Адміністрації Президента не дозволяли собі публічно демонструвати керівну і спрямовуючу роль у судовій владі", - додав він.
За його словами, з цією інформацією він звернеться до президента, генпрокурора та директора Держбюро розслідувань. Після заяви він оголосив перерву і вийшов із залу.
Заступник Ткачука Вадим Бутенко пообіцяв пояснити ситуацію, коли продовжиться засідання.
У ЗМІ раніше повідомляли про зустріч Рябошапки і Бутенка.
У коментарі журналістам Бутенко повідомив, що зустріч із Рябошапкою відбулася з ініціативи судді. Він висловив бажання увійти в робочу групу, яку адміністрація планує створити для оцінки судової реформи.
За даними LB.ua, конфлікт Ткачука і Бутенка почався ще з їхнього обрання на ці посади.