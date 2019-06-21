Податківці ліквідували міжрегіональну схему обігу контрафактних тютюнових виробів, вилучено сигарет на 3,9 млн грн. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

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В рамках проведення операцій "Акциз", "Рубіж", "Бастіон" і розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.204, ч.2 ст.204, ч.1 ст.199 КК України встановлена група осіб, які організували і забезпечували функціонування схеми незаконного обігу підроблених сигарет іноземного та вітчизняного виробництва.

Зокрема, фігуранти купували, зберігали, перевозили з метою збуту та реалізовували незаконно виготовлені сигарети виробництва Республіки Білорусь, Молдови, Російської Федерації без марок акцизного податку та тютюнові вироби вітчизняного виробництва з підробленими марками акцизного податку на території Сумської, Полтавської, Київської, Дніпропетровської та Харківської областей.









При цьому контрафактні цигарки іноземного виробництва ввозилися в Україну незаконно, поза митним контролем. Також незаконно ввозили сигарети і з тимчасово окупованих територій.

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Надалі товар реалізовували посередникам через інтернет, які поставляли його на ринки зазначених областей, де продавали кінцевим споживачам.







За результатами санкціонованих обшуків, проведених в домоволодіннях, складських приміщеннях, на земельній ділянці і в автомобілі, які використовувалися в незаконній діяльності, вилучено та передано на відповідальне зберігання 104 тис. 620 пачок контрафактних тютюнових виробів іноземного та вітчизняного виробництва без марок акцизного податку та з підробленими марками акцизного податку загальною орієнтовною вартістю майже 3,9 млн грн, а також 510 літрів спирту на 137,7 тис. грн і 70 пляшок лікеро-горілчаних виробів (горілка, коньяк).

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Всього вилучено підакцизних товарів загальною орієнтовною вартістю понад 4 млн грн.

Триває слідство.