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21.06.19 17:17

Окупанти оштрафували і взяли підписку про невиїзд із кримського татарина Муратова за недонесення в ФСБ. ФОТО

Російські окупанти оштрафували на 10 тис. рублів і взяли підписку про невиїзд із Криму з кримського татарина, який не повідомив у ФСБ, що брат його дружини перебуває в Сирії.

Про це повідомила 21 червня "Кримська солідарність" у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Суд визнав Муратова винним, оштрафував на 10 тис. рублів і взяв підписку про невиїзд", - йдеться в повідомленні про рішення підконтрольного РФ "Київського районного суду" окупованого Сімферополя.

У травні 2016 року у кримського татарина Муратова, ім'я якого адвокати не називають, пройшли обшуки і вилучили техніку. Російські окупанти заявили, що підозрюваний знав, що брат його дружини перебуває в Сирії, не сповістив про це "правоохоронні органи" і продовжував із ним спілкуватися.

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Окупанти оштрафували і взяли підписку про невиїзд із кримського татарина Муратова за недонесення в ФСБ 01

Окупанти оштрафували і взяли підписку про невиїзд із кримського татарина Муратова за недонесення в ФСБ 02
Окупанти оштрафували і взяли підписку про невиїзд із кримського татарина Муратова за недонесення в ФСБ 03

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