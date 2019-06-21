Окупанти оштрафували і взяли підписку про невиїзд із кримського татарина Муратова за неінформування в ФСБ. ФОТО

Про це повідомила 21 червня "Кримська солідарність" у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Суд визнав Муратова винним, оштрафував на 10 тис. рублів і взяв підписку про невиїзд", - йдеться в повідомленні про рішення підконтрольного РФ "Київського районного суду" окупованого Сімферополя.

У травні 2016 року у кримського татарина Муратова, ім'я якого адвокати не називають, пройшли обшуки і вилучили техніку. Російські окупанти заявили, що підозрюваний знав, що брат його дружини перебуває в Сирії, не сповістив про це "правоохоронні органи" і продовжував із ним спілкуватися.

Читайте також: Окупанти зранку проводять обшуки у двох будинках кримських татар, - "Кримська солідарність". ФОТО



